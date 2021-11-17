Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Ірландія відновлює COVID-обмеження через кілька тижнів після їх скасування

Середа, 17 листопада 2021, 09:17

Уряд Ірландії цього тижня знову запровадить кілька обмежень на тлі нового сплеску випадків COVID-19.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Більшість обмежень скасували наприкінці жовтня, але останніми тижнями спостерігається сплеск інфекцій. Прем'єр-міністр Мішель Мартін попередив, що "ситуація погіршується і буде ще гіршою, перш ніж стане кращою".

Нове моделювання, опубліковане Національною групою з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Ірландії, показало, що до кінця цього місяця і в грудні може відбутися велика хвиля зараження, і велика кількість випадків збережеться на початку наступного року.

Серед заходів, погоджених урядом у вівторок, поновлення комендантської години у сфері гостинності. З четверга бари, ресторани та нічні клуби закриватимуть опівночі.

Крім того, з п'ятниці заохочуватиметься робота вдома, і для входу в такі місця, як кінотеатри та театри, будуть потрібні COVID-перепустки.

В Ірландії вакциновано 90% мешканців старше 16 років, що робить її країною з найвищою часткою вакцинації серед усіх членів Євросоюзу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ірландія Карантин Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі

Азербайджан та Вірменія знову повернулися до повномасштабних бойових дій – хоч і лише на один день. І це напряму вплине на майбутнє регіону.
18 листопада 2021 — Юрій Панченко, Єреван, Європейська правда

Осіннє падіння Байдена: чому дедалі більше американців не підтримують президента

Білий дім стикається з хвилею негативного ставлення до себе. Навіть у колі його однопартійців та прибічників є помітний брак ентузіазму...
18 листопада 2021 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

За крок до конфлікту з ЄС: як Київ може відмовитися від порушення Угоди про асоціацію

Верховна рада готується зробити крок до реанімації призабутого конфлікту з ЄС. Але є простий шлях уникнути катастрофи.
17 листопада 2021 — Юрій Панченко, Сергій Сидоренко, Європейська правда