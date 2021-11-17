Ірландія відновлює COVID-обмеження через кілька тижнів після їх скасування

Уряд Ірландії цього тижня знову запровадить кілька обмежень на тлі нового сплеску випадків COVID-19.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Більшість обмежень скасували наприкінці жовтня, але останніми тижнями спостерігається сплеск інфекцій. Прем'єр-міністр Мішель Мартін попередив, що "ситуація погіршується і буде ще гіршою, перш ніж стане кращою".

Нове моделювання, опубліковане Національною групою з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Ірландії, показало, що до кінця цього місяця і в грудні може відбутися велика хвиля зараження, і велика кількість випадків збережеться на початку наступного року.

Серед заходів, погоджених урядом у вівторок, поновлення комендантської години у сфері гостинності. З четверга бари, ресторани та нічні клуби закриватимуть опівночі.

Крім того, з п'ятниці заохочуватиметься робота вдома, і для входу в такі місця, як кінотеатри та театри, будуть потрібні COVID-перепустки.

В Ірландії вакциновано 90% мешканців старше 16 років, що робить її країною з найвищою часткою вакцинації серед усіх членів Євросоюзу.