Ирландия возобновляет COVID-ограничения спустя несколько недель после их отмены

Правительство Ирландии на этой неделе снова введет несколько ограничений на фоне нового всплеска случаев COVID-19.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Большинство ограничений отменили в конце октября, но в последние недели наблюдается всплеск инфекций. Премьер-министр Мишель Мартин предупредил, что "ситуация ухудшается и будет еще хуже, прежде чем станет лучше".

Новое моделирование, опубликованное Национальной группой по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Ирландии, показало, что до конца этого месяца и в декабре может произойти большая волна заражения, и большое количество случаев сохранится в начале следующего года.

Среди мер, согласованных правительством во вторник, возобновление комендантского часа в сфере гостеприимства. С четверга бары, рестораны и ночные клубы будут закрывать в полночь.

Кроме того, с пятницы будет поощряться работа на дому, и для входа в такие места, как кинотеатры и театры, потребуются COVID-пропуска.

В Ирландии вакцинировано 90% жителей старше 16 лет, что делает ее страной с самой высокой долей вакцинации среди всех членов Евросоюза.