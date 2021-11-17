Німеччина зареєструвала новий максимум заражень 

У Німеччині Інститут Роберта Коха повідомив про 52 826 нових заражень коронавірусом, що є найбільшим добовим показником за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Німеччина, населення якої складає близько 83 млн, вперше перетнула позначку у 50 000 нових хворих за добу у четвер минулого тижня. У попередні хвилі епідемії, восени 2020 та навесні 2021 року, найбільші показники були дещо більшими 30 тисяч.

Померли за останню добу 294 пацієнти з коронавірусом. Варто зазначити, що під час осінньо-зимової хвилі минулого року, коли вакцина ще не була доступною, добова кількість смертей при менших показниках зараження не раз перевищувала 1000.

Семиденний показник захворюваності зріс до 319, на 100 000 населення, тоді як тиждень тому становив 232.

Семиденний показник госпіталізацій на 100 000 населення, що зараз є ключовим для рішень про обмеження, зріс до 4,86. Попередній максимум, в кінці грудня 2020 року, становив 15,5.

Як повідомлялося раніше, очікувані коаліційні партнери СДПН, "Зелені" та "Вільні демократи" хочуть завершити дію надзвичайного стану в охороні здоров’я, і надалі регулювати ситуацію законом про протидію інфекційним захворюванням. У ньому, серед іншого, вперше можуть передбачити обмеження на користування громадським транспортом для невакцинованих.

На цей час у Німеччині повністю вакциновані від коронавірусу 67,6% населення країни загалом, та 70% - принаймні однією дозою. Чотири мільйони вже отримали підсилюючу третю дозу.