Германия зарегистрировала новый максимум заражений

В Германии Институт Роберта Коха сообщил о 52 826 новых заражениях коронавирусом, что является наибольшим суточным показателем за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Германия, население которой составляет около 83 млн, впервые пересекло отметку у 50 000 новых больных в сутки в четверг на прошлой неделе. В предыдущие волны эпидемии, осенью 2020 и весной 2021 года, наибольшие показатели были несколько больше 30 тысяч.

Умерли за последние сутки 294 пациента с коронавирусом. Следует отметить, что во время осенне-зимней волны в прошлом году, когда вакцина еще не была доступна, суточное количество смертей при меньших показателях заражения не раз превышало 1000.

Семидневный показатель заболеваемости вырос до 319, на 100 000 населения, в то время как неделю назад составил 232.

Семидневный показатель госпитализаций на 100 000 населения, что сейчас является ключевым для решений об ограничениях, вырос до 4,86. Предыдущий максимум в конце декабря 2020 года составил 15,5.

Как сообщалось ранее, ожидаемые коалиционные партнеры СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы" хотят завершить действие чрезвычайного положения в здравоохранении и в дальнейшем регулировать ситуацию законом о противодействии инфекционным заболеваниям. В нем, среди прочего, впервые могут предусмотреть ограничения на пользование общественным транспортом для невакцинированных.

В настоящее время в Германии полностью вакцинированы от коронавируса 67,6% населения страны в целом, и 70% - по крайней мере, одной дозой. Четыре миллиона уже получили усиливающую третью дозу.