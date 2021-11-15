У Німеччині вперше допускають обмеження для невакцинованих у транспорті - ЗМІ

У Німеччині вперше допустили посилення карантину, що передбачатиме обмеження на допуск у транспорт для нещеплених від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel, посилаючись на проєкт документу, що опинився у розпорядженні ЗМІ.

Останніми днями ситуація з коронавірусом в країні стрімко погіршилася, у південних землях навантаження на лікарні наближається до небезпечного. Раніше ймовірні коаліційні партнери - содіал-демократи, "Зелені" та "Вільні демократи" - досягли згоди про завершення надзвичайної ситуації у зв’язку з епідемією в кінці листопада, а натомість буде запроваджено дію закону про захист від інфекційних захворювань. З огляду на посилення епідемії, його планують зробити жорсткішим.

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Серед іншого, передбачається, що людям, які ще не вакцинувались і не перехворіли, заборонять користуватися автобусами і потягами без свіжого негативного тесту, у тому числі для міського транспорту.

Віцепрезидент парламентської фракції SPD Дірк Візе повідомив, що обговорюються можливі обмеження на контакти, в тому числі у приватних просторах, вимога ковід-сертифіката на робочих місцях, вимога дистанційної роботи.

Попередньо планується, що закон буде діяти до 19 березня 2022 року з можливістю один раз продовжити його на три місяці.

Зміни до закону про захист від інфекційних захворювань вже внесли до Бундестагу, голосування очікується у четвер.

У минулий четвер Німеччина зареєструвала новий максимум заражень за увесь час епідемії - понад 50 тисяч за добу.