У Чехії вперше за час епідемії - понад 20 тисяч нових заражень за добу

Чехія минулої доби вперше за увесь час епідемії зареєструвала понад 20 тисяч нових коронахворих.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

У середу в Чехії, населення якої складає близько 10,7 млн, повідомили про 22479 нових заражень. Перед цим останній максимум реєстрували 6 січня - 17 778 випадків. Показник захворюваності досягнув 813 на 100 000 населення.

У лікарнях перебувають 4425 коронахворих, з них 661 - у важкому стані. Померли за добу 84 пацієнти. Загалом за листопад померли вже 848 коронахворих, тоді як за увесь жовтень - 333.

Найвищий приріст заражень спостерігається у Моравсько-Сілезькому краї, Південноморавському краї, Південночеському краї.

У четвер уряд має обговорити кроки у відповідь на наростання епідемії. Допускають, що надалі для ковід-сертифіката перестануть визнавати антиген-тести, але можуть підняти питання і про "локдаун для невакцинованих", як вже зробила Австрія.

Посилення карантину через сплеск епідемії обговорюють і в сусідній Словаччині. Про новий максимум заражень повідомили також у Німеччині.