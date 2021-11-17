В Чехии впервые за время эпидемии – более 20 тысяч новых заражений в сутки

Чехия за прошедшие сутки впервые за все время эпидемии зарегистрировала более 20 тысяч новых коронавирусных больных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

В среду в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн, сообщили о 22 479 новых заражениях. Перед этим последний максимум регистрировали 6 января – 17 778 случаев. Показатель заболеваемости достиг 813 на 100 000 населения.

В больницах находятся 4425 больных с коронавирусом, из них 661 – в тяжелом состоянии. Умерли за сутки 84 пациента. Всего за ноябрь умерли уже 848 человека, тогда как за весь октябрь – 333.

Высокий прирост заражений наблюдается в Моравско-Силезском крае, Южноморавском крае, Южночешском крае.

В четверг правительство должно обсудить ответные шаги на нарастание эпидемии. Допускают, что в дальнейшем для ковид-сертификата перестанут признавать антиген-тесты, но могут поднять вопрос и о "локдауне для невакцинированных", как уже сделала Австрия.

Усиление карантина из-за всплеска эпидемии обсуждается и в соседней Словакии. О новом максимуме заражений сообщили также в Германии.