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Вірменія і Азербайджан розповіли про свої втрати внаслідок останніх боїв

Середа, 17 листопада 2021, 10:38

Згідно з офіційними заявами Вірменії та Азербайджану, внаслідок боїв 16 листопада загинув один вірменський військовий та семеро військових Азербайджану. При цьому, доля понад 20 вірменських військових невідома.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Міноборони Вірменії повідомили, що мають одного загиблого і 13 військових потрапили у полон. "Під час бойових дій втратили зв’язок із ще 24 військовими, їхня доля наразі невідома. Ведеться інтенсивна робота для їхнього з пошуку. Дві бойові позиції перейшли під контроль противника", - повідомляє відомство.

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У заяві додають, що станом на ранок 17 листопада "угода про припинення вогню в цілому виконується", за посередництва Росії намагаються домовитись про повернення полонених.

Міноборони Вірменії заявило також, що Азербайджан може мати "до 70 загиблих і поранених", а також втратив 4 БТР, 1 броньовану машину Sandcat та 5 автомобілів "Камаз", "Урал", "УАЗ".

Міноборони Азербайджану водночас повідомляє про 7 загиблих і 10 поранених серед своїх військових, наводять також імена загиблих. 

Про власну втрачену техніку обидві сторони не згадують.  

Нагадаємо, 15-16 листопада з’явилися повідомлення про нові сутички на спірній території і спроби просування, а вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн звинуватили іншу сторону в обстрілах, у тому числі з важкого озброєння

Увечері Вірменія заявила про перемир'я з азербайджанською стороною, якого вдалось досягнути за посередництва Росії. 

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Вірменія Азербайджан
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