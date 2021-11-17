Армения и Азербайджан рассказали о своих потерях в результате последних боев

Согласно официальным заявлениям Армении и Азербайджана, в результате боев 16 ноября погиб один армянский военный и семь военных Азербайджана. При этом, судьба более 20 армянских военных неизвестна.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Минобороны Армении сообщили, что у них один погибший и 13 военных попали в плен. "Во время боевых действий потеряли связь с еще 24 военнослужащими, их судьба пока неизвестна. Ведется интенсивная работа для их поиска. Две боевые позиции перешли под контроль противника", - сообщает ведомство.

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В заявлении добавляют, что по состоянию на утро 17 ноября "соглашение о прекращении огня в целом выполняется", при посредничестве России пытаются договориться о возвращении пленных.

Минобороны Армении заявило также, что Азербайджан может иметь "до 70 погибших и раненых", а также потерял 4 БТР, 1 бронированную машину Sandcat и 5 автомобилей "Камаз", "Урал", "УАЗ".

Минобороны Азербайджана, в то же время, сообщает о 7 погибших и 10 раненых среди своих военных, приводят также имена погибших.

О собственной утраченной технике обе стороны не упоминают.

Напомним, 15-16 ноября появились сообщения о новых столкновениях на спорной территории и попытках продвижения, а днем ​​16 ноября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах, в том числе из тяжелого вооружения.

Вечером Армения заявила о перемирии с азербайджанской стороной, которого удалось достичь при посредничестве России.

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