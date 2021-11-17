У Бельгії призупинили дію 90 000 сертифікатів про вакцинацію, частково через позитивні тести

У Бельгії призупинили дію понад 90 000 сертифікатів про вакцинацію за останні 11 днів, частково через позитивні тести на коронавірус їхніх власників.

Про це пише La Libre, повідомляє "Європейська правда".

Агентство Digitaal Vlaanderen, відповідальне за цифрову трансформацію державних послуг, пояснило, що призупинення може відбутися з різних причин: коли за останні 11 днів у людини був позитивний тест на COVID-19, на вимогу громадянина (у разі втрати/викрадення довідки, наприклад) або з інших причин, якщо сертифікат містить помилку або виявлено шахрайство.

Номери призупинених сертифікатів COVID зберігаються в окремому списку. У списку відображаються лише номери сертифікатів, причину призупинення не видно, запевняє Digitaal Vlaanderen. Тому невідомо, чи пов’язані 90 000 призупинених сертифікатів з надзвичайно великою кількістю помилок.

На прохання вірусологів очікується, що COVID-сертифікат буде тимчасово призупинений для людей, які були щеплені і які, тим не менш, мають позитивний результат тесту на коронавірус.

Це призупинення не дозволяє інфікованій людині брати участь у заходах або відвідувати кінотеатр, кафе, ресторан чи фітнес. Таким чином, людина з позитивним тестом не може заразити інших учасників подій.

Коли людина одужає - через 11 днів після позитивного тесту - сертифікат буде повторно активований і придатний для використання, як і раніше.

Нагадаємо, Бельгія має намір запропонувати третю дозу вакцини проти COVID-19 для всіх громадян.