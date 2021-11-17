В Бельгии приостановили 90 000 сертификатов о вакцинации, частично из-за положительных тестов

В Бельгии приостановили действие более 90 000 сертификатов о вакцинации за последние 11 дней, частично из-за положительных тестов на коронавирус их владельцев.

Об этом пишет La Libre, сообщает "Европейская правда".

Агентство Digitaal Vlaanderen, ответственное за цифровую трансформацию государственных услуг, объяснило, что приостановка может произойти по разным причинам: когда за последние 11 дней у человека был положительный тест на COVID-19, по требованию гражданина (в случае потери/кражи справки, например) или по другим причинам, если сертификат содержит ошибку или обнаружено мошенничество.

Номера приостановленных сертификатов COVID хранятся в отдельном списке. В списке отображаются только номера сертификатов, причина приостановки не видна, уверяет Digitaal Vlaanderen. Поэтому неизвестно, связаны ли 90 000 приостановленных сертификатов с большим количеством ошибок.

По просьбе вирусологов ожидается, что COVID-сертификат будет временно приостановлен для привитых людей, которые, тем не менее, имеют положительный результат теста на коронавирус.

Эта приостановка не позволяет инфицированному человеку участвовать в мероприятиях или посещать кинотеатр, кафе, ресторан или фитнес. Таким образом человек с положительным тестом не может заразить других участников событий.

Когда человек выздоровеет – через 11 дней после положительного теста – сертификат будет повторно активирован и пригоден для использования как раньше.

Напомним, Бельгия намерена предложить третью дозу вакцины против COVID-19 для всех граждан.