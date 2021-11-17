Швеція планує ввести вимогу паспортів вакцинації для масових заходів у приміщеннях 

Уряд Швеції планує запровадити вимогу пред’являти паспорти вакцинації на заходах у закритих приміщеннях, які відвідують понад 100 осіб.

Такий крок рекомендували ввести чиновники охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

В останні тижні рівень інфікування різко зріс у значних частинах Європи. Швеція ще не зафіксувала такого сплеску, але моделювання агентства охорони здоров’я передбачає, що інфекція досягне піку в середині грудня.

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За словами міністра охорони здоров'я Лени Галленгрен, уряд готує законопроєкт, який буде внесений до парламенту з метою набуття чинності правила з 1 грудня.

Близько 85% усіх шведів віком від 16 років отримали одну дозу вакцини, а 82% - дві і більше доз.

За даними OurWorldinData, Швеція в цей час має найменшу кількість пацієнтів з COVID-19 у лікарнях та реанімації в Європейському Союзі на душу населення.