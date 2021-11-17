Швеция планирует ввести требование паспортов вакцинации для массовых мероприятий в помещениях

Правительство Швеции планирует ввести требование предъявлять паспорта вакцинации на мероприятиях в закрытых помещениях, которые посещают более 100 человек.

Такой шаг рекомендовали чиновники здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В последние недели уровень инфицирования резко возрос в большей части Европы. Швеция еще не зафиксировала такой всплеск, но моделирование агентства здравоохранения предполагает, что инфекция достигнет пика в середине декабря.

По словам министра здравоохранения Лены Галленгрен, правительство готовит законопроект, который будет внесен в парламент с целью вступления в силу правила с 1 декабря.

Около 85% всех шведов от 16 лет получили одну дозу вакцины, а 82% - две и более доз.

По данным OurWorldinData, Швеция в настоящее время имеет наименьшее количество пациентов с COVID-19 в больницах и реанимации в Европейском Союзе на душу населения.