В Афінах через страйк на добу зупиняться метро і трамваї

Працівники стаціонарних транспортних систем Афін оголосили у четвер 24-годинний страйк на знак протесту через смерть колеги на електрозалізниці ISAP у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Страйк означає, що з раннього ранку четверга до ранку п’ятниці не працюватиме ISAP, метро чи трамвай.

Також до акції долучаться автобуси та водії тролейбусів, які в четвер на кілька годин знімуть свій транспорт з експлуатації. У випадку автобусів транспорт не працюватиме з початку ранкової зміни і до 9.00, а також з 21.00 і до кінця курсування автобусів. Тролейбуси припинять роботу з 13.00 до 15.00.

Профспілка, що представляє працівників компанії, яка управляє електричною залізницею, метро і трамваєм в Афінах (STASY), пояснює смерть свого 41-річного колеги порушенням стандартів роботи та безпеки, викликаних приватизацією та аутсорсингом послуг.

Члени профспілки також вимагають ретельного розслідування аварії у вівторок і належного покарання всіх винних.

Керівництво STASY у вівторок повідомило, що розслідує інцидент.

Аварія сталася після того, як відмовили гальма на рейковій машині, яка мчала вниз по колії і зіткнулася з порожнім потягом. В результаті загинув один робітник, ще двоє були поранені.