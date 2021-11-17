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Укр / Рус
Укр / Рус

В Афинах из-за забастовки на сутки остановятся метро и трамваи

Среда, 17 ноября 2021, 17:31

Работники стационарных транспортных систем Афин объявили в четверг 24-часовую забастовку в знак протеста из-за смерти коллеги на железной дороге ISAP во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Забастовка означает, что с раннего утра четверга до утра пятницы не будет работать ISAP, метро или трамвай.

Также к акции присоединятся автобусы и водители троллейбусов, которые в четверг на несколько часов снимут транспорт с эксплуатации. В случае автобусов транспорт не будет работать с начала утренней смены и до 9.00, а также с 21.00 до конца курсирования автобусов. Троллейбусы прекратят работу с 13.00 до 15.00.

Профсоюз, представляющий работников компании, управляющей электрической железной дорогой, метро и трамваем в Афинах (STASY), объясняет смерть своего 41-летнего коллеги нарушением стандартов работы и безопасности, вызванных приватизацией и аутсорсингом услуг.

Члены профсоюза также требуют тщательного расследования аварии во вторник и должного наказания всех виновных.

Руководство STASY во вторник сообщило, что расследует инцидент.

Авария произошла после того, как отказали тормоза на рельсовой машине, мчавшейся вниз по колее и столкнувшейся с пустым поездом. В результате погиб один рабочий, еще двое были ранены.

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Греция
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