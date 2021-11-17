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У Меркель розповіли про нову розмову з Лукашенком одним реченням

Середа, 17 листопада 2021, 18:29

У канцлерки Німеччини Ангели Меркель дуже коротко переповіли зміст її другої за три дні телефонної розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком, з яким вона обговорила міграційну кризу на кордонах ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"У другій телефонній розмові з Александром Лукашенком канцлерка наголосила на необхідності за підтримки УВКБ ООН та Міжнародної організації з міграції та у співпраці з Європейською комісією забезпечити гуманітарну допомогу та можливості для повернення постраждалим", - зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт у заяві, оприлюдненій канцелярією у середу ввечері.

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У пресслужбі Лукашенка, зі свого боку, заявили, що "проблема загалом виноситься на рівень Білорусі та ЄС", при цьому з обох сторін будуть визначені відповідні посадові особи, які "негайно розпочнуть переговори з метою вирішення наявних проблем". 

Крім того, у Лукашенка додали, що "у цьому ж контексті вирішуватиметься побажання біженців потрапити до Німеччини".

Нагадаємо, минула телефонна розмова Ангели Меркель з Лукашенком відбулася 15 листопада і стосувалась штучної міграційної кризи на кордонах Білорусі з ЄС. 

Наскільки відомо, це була перша розмова лідера однієї з європейських країн із Лукашенком після президентських виборів у серпні 2020 року, після яких почались мирні протести, на які режим відповів репресіями.

У декількох країнах, включно з Німеччиною, розкритикували рішення Меркель провести телефонну розмову з Лукашенком, вважаючи, що це суперечить європейській політиці його невизнання як легітимного лідера. 

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Меркель Білорусь шантаж мігрантами Німеччина
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