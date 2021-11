Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект усиленной крымской резолюции: кто голосовал против

Третий комитет Генассамблеи ООН на заседании 17 ноября одобрил проект усиленной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Министр приветствовал принятие проекта в своем Twitter. Он отметил, что в документе впервые зафиксирована поддержка Крымской платформы.

Кроме того, документ призывает Россию освободить украинских политзаключенных, обеспечить права крымскотатарского народа.

"Я благодарен всем государствам-членам ООН, которые поддержали этот важный проект резолюции. Его одобрение на сессии ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути восстановления нашей территориальной целостности", - отметил министр.

Документ поддержали 64 страны, 93 воздержались и 20 проголосовали против, а именно: Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Судан Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

The EU welcomes the adoption by UN Third Committee of the resolution condemning the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by Russia.



The EU remains steadfast in its commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders. pic.twitter.com/JahUfoIdOo