В Германии второй день подряд – новый максимум заражений: более 65 тысяч за сутки

Институт Роберта Коха сообщил о более чем 65 тысячах новых больных коронавирусом за последние сутки, что является новым максимумом за время эпидемии и более чем на 10 тысяч больше, превышает рекорд предыдущего дня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

За последние 24 часа заражение подтвердили у 65 371 человека. Это уже в третий раз за последнюю неделю Германия регистрирует новые рекорды. Впервые показатель в 50 тысяч заражений за сутки Германия, население которой составляет около 83 млн, зарегистрировала ровно неделю назад.

В предыдущие волны эпидемии, осенью 2020 и весной 2021 года, самые большие показатели были несколько больше 30 тысяч.

Умерли за последние сутки 264 пациента с коронавирусом, несколько меньше, чем накануне. Следует отметить, что во время осенне-зимней волны в прошлом году, когда вакцина еще не была доступна, суточное количество смертей при меньших показателях заражения не раз превышало 1000.

Семидневный показатель заражений на 100 тысяч населения достиг 336,9. Еще неделю тому назад он составлял 249.1.

Семидневный показатель госпитализаций на 100 000 населения, что сейчас является ключевым для решений об ограничениях, вырос до 5,15 (накануне – 4,86). Предыдущий максимум в конце декабря 2020 года составил 15,5.

Руководитель Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что страну ждет "очень плохое Рождество", если немедленно не принять жесткие меры. Он подчеркнул, что реальное количество новых заражений скорее всего больше, чем подтвержденные тестами случаи, и на самом деле ежедневное количество новых больных может быть больше 50 тысяч. Он отметил, что в последнее время умирают примерно 0,8% людей из заболевших, и это означает, что из каждых 50 000 новых больных 400 умрут в следующие недели.

Как сообщалось ранее, ожидаемые коалиционные партнеры СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы" хотят завершить действие чрезвычайного положения в здравоохранении и в дальнейшем регулировать ситуацию законом о противодействии инфекционным заболеваниям. В нем, среди прочего, впервые могут предусмотреть ограничения на использование общественного транспорта для невакцинированных.

В настоящее время в Германии полностью вакцинированы от коронавируса 67,6% населения страны, и 70% - по крайней мере одной дозой. Четыре миллиона уже получили усиливающую третью дозу.