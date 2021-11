Еврокомиссия будет вести технические переговоры с Беларусью о возвращении мигрантов домой

Еврокомиссия будет вести технические переговоры в том числе с белорусскими властями для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

Об этом заявил главный спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет "Европейская правда".

По его словам, переговоры будут вестись с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции и Беларусью.

Спикер подчеркнул, что от Беларуси ожидают предоставления доступа для гуманитарной помощи из-за границы и обеспечения убежища для находящихся в стране мигрантов.

President @vonderleyen continues contacts with Member States on 🇪🇺🇧🇾 border crisis.



🇧🇾 must grant access for humanitarian support & provide shelter for migrants in the country.@EU_Commission will hold technicals talks with UNHCR, IOM and 🇧🇾 on repatriations.