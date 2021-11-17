У Меркель відповіли критикам її розмови з Лукашенком

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт пояснив, чому канцлерка Ангела Меркель прямо спілкується з самопроголошеним президентом Білорусі Александр Лукашенко.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації DW.

За словами Зайберта, для врегулювання драматичної ситуації на кордоні Польщі та Білорусі, в якій страждають тисячі людей, "є сенс говорити і з тими, хто в Мінську може змінити ситуацію. Навіть якщо йдеться про правителя, легітимність якого Німеччина, як й інші європейські країни, не визнає".

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У середу 17 листопада Зайберт пояснив, що Меркель дзвонила до Мінська, "щоб знайти гуманітарні рішення; наприклад, щоб забезпечити доступ до мігрантів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR)".

За словами представника уряду ФРН, "UNHCR готове підключитися, і ми бачимо, що перша допомога почала надходити на місце".

Крім того, зазначив Зайберт, позиції Брюсселя і Берліна в цій ситуації збігаються - включно з питаннями про санкції щодо Мінська, який несе відповідальність за наплив мігрантів.

Меркель "погодила цей дзвінок із Європейською комісією і попередньо повідомила важливих партнерів у регіоні", зазначив представник уряду.

"Запевняю вас: якщо канцлерка робить подібні дзвінки, вона, зрозуміло, представляє у них відомі європейські позиції", - наголосив Зайберт.

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На тлі міграційної кризи Меркель поспілкувалась з Лукашенком телефоном двічі.

Перша телефонна розмова відбулася 15 листопада і стосувалась штучної міграційної кризи на кордонах Білорусі з ЄС.

Наскільки відомо, це була перша розмова лідера однієї з європейських країн із Лукашенком після президентських виборів у серпні 2020 року, після яких почались мирні протести, на які режим відповів репресіями.

У декількох країнах, включно з Німеччиною, розкритикували рішення Меркель провести телефонну розмову з Лукашенком, вважаючи, що це суперечить європейській політиці його невизнання як легітимного лідера.

Друга телефонна розмова Меркель і Лукашенка відбулась 17 листопада.