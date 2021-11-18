Группа семи: созданный Лукашенко миграционный кризис не заставит забыть о ситуации в Беларуси

Страны G7 и главный дипломат ЕС в совместном заявлении осудили создание Лукашенко искусственного миграционного кризиса на восточной границе ЕС и выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией. Они также подчеркнули, что такие действия режима не заставят их забыть о ситуации в самой Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление обнародовали страны-подписанты.

"Мы, министры иностранных дел Британии, Канады, Италии, Германии, США, Франции и Японии, вместе с высоким представителем ЕС, осуждаем создание белорусским режимом маршрута нелегальной миграции через свои границы. Эти бессердечные действия ставят под угрозу человеческие жизни. Мы совместно выражаем солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, которые стали целью этого провокационного использования нелегальных мигрантов в качестве гибридной тактики", – говорится в тексте.

G7 призывают режим Лукашенко немедленно прекратить свою кампанию, чтобы предотвратить новые смерти.

Они призывают немедленно предоставить доступ на место международным организациям, чтобы обеспечить гуманитарную помощь мигрантам.

"Действия белорусского режима – это попытка отвлечь внимание от продолжающегося игнорирования международного права, фундаментальных свобод и прав граждан, в том числе собственного народа", – отмечает Группа семи.

"Мы одобряем действия ЕС, который тесно сотрудничает со странами происхождения мигрантов и их транзита, чтобы покончить с действиями режима Лукашенко. Мы продолжим сотрудничать, чтобы причастные были привлечены к ответственности, и поддерживать гражданское общество и отстаивать права человека в Беларуси", - заключают они.

Насколько известно, к утру 18 ноября возле КПП "Брузги-Кузница" продолжает оставаться часть мигрантов из большой группы, которая подошла туда в понедельник. Остальных расселили в отапливаемых помещениях.

При этом в Польше заявили о попытке штурма границы большой группой мигрантов в другом месте, около сотни человек удалось прорваться.

Как сообщалось, накануне Еврокомиссия объявила о предоставлении 700 тысяч евро первоначального гуманитарного финансирования для помощи мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.

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