У Німеччині експертна комісія рекомендувала третю дозу ковід-вакцини для всіх дорослих

У Німеччині Постійна вакцинаційна комісія (Stiko) при Інституті Роберта Коха рекомендувала підсилюючу дозу вакцини від коронавірусу для всіх людей віком від 18 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Таке рішення схвалила панель експертів. Про те, що його очікувано схвалять, керівник Stiko Томас Мертенс заявив ще кілька днів тому.

Досі у Німеччині підсилююча доза вакцини рекомендувалася тільки для окремих категорій - людей віком від 70 років, людей, що проживають у закладах піклування, медиків та персоналу догляду, людей з розладами імунної системи, а також усіх, кого щепили однодозною вакциною Johnson & Johnson.

Обговорення "бустерної" вакцинації особливо активізувалося останніми тижнями через наростання у Німеччині нової хвилі епідемії.

Чинний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан у вівторок висловився за підсилюючу дозу для усіх дорослих жителів країни, допустивши також відхилення від дотримання рівно 6 місяців з дня попередньої вакцинації.

Нагадаємо, 18 листопада Німеччина з 83 млн населення зареєструвала новий рекорд заражень за увесь час епідемії - понад 65 тисяч за добу. Це вже третій новий максимум за останній тиждень.

На цей час у Німеччині повністю вакциновані від коронавірусу 67,6% населення країни, та 70% - принаймні однією дозою. Чотири мільйони вже отримали підсилюючу третю дозу.