Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии экспертная комиссия рекомендовала третью дозу ковид-вакцины для всех взрослых

Четверг, 18 ноября 2021, 13:41

В Германии Постоянная вакцинационная комиссия (Stiko) при Институте Роберта Коха рекомендовала усиливающую дозу вакцины от коронавируса для всех людей от 18 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Такое решение приняла панель экспертов. О том, что его предположительно одобрят, руководитель Stiko Томас Мертенс заявил еще несколько дней назад.

До сих пор в Германии усиливающая доза вакцины рекомендовалась только для отдельных категорий - людей в возрасте от 70 лет, людей, проживающих в заведениях попечительства, медиков и персонала по уходу, людей с расстройствами иммунной системы, а также всех, кого привили однодозной вакциной Johnson & Johnson.

Обсуждение "бустерной" вакцинации особенно активизировалось в последние недели из-за нарастания в Германии новой волны эпидемии.

Действующий министр здравоохранения Йенс Шпан во вторник высказался за усиливающую дозу для всех взрослых жителей страны, допустив отклонение от соблюдения ровно 6 месяцев со дня предыдущей вакцинации.

Напомним, 18 ноября Германия из 83 млн населения зарегистрировала новый рекорд заражений за все время эпидемии – более 65 тысяч в сутки. Это уже третий новый максимум за последнюю неделю.

В настоящее время в Германии полностью вакцинировано от коронавируса 67,6% населения страны, и 70% - по крайней мере одной дозой. Четыре миллиона уже получили усиливающую третью дозу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Вакцины Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе

Азербайджан и Армения снова вернулись к полномасштабным боевым действиям – хотя и только на один день. И это напрямую повлияет на будущее региона.
18 ноября 2021 — Юрий Панченко, Ереван, Европейская правда

Осеннее падение Байдена: почему все больше американцев не поддерживают президента

Белый дом сталкивается с волной негативного отношения к себе. Даже в кругу его однопартийцев и сторонников есть заметная нехватка энтузиазма...
18 ноября 2021 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

В шаге от конфликта с ЕС: как Киев может отказаться от нарушения Соглашения об ассоциации

Верховная рада готовится сделать шаг к реанимации подзабытого конфликта с ЕС. Но есть простой путь избежать катастрофы (укр.)
17 ноября 2021 — Юрий Панченко, Сергей Сидоренко, Европейская правда