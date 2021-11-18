В Германии экспертная комиссия рекомендовала третью дозу ковид-вакцины для всех взрослых

В Германии Постоянная вакцинационная комиссия (Stiko) при Институте Роберта Коха рекомендовала усиливающую дозу вакцины от коронавируса для всех людей от 18 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Такое решение приняла панель экспертов. О том, что его предположительно одобрят, руководитель Stiko Томас Мертенс заявил еще несколько дней назад.

До сих пор в Германии усиливающая доза вакцины рекомендовалась только для отдельных категорий - людей в возрасте от 70 лет, людей, проживающих в заведениях попечительства, медиков и персонала по уходу, людей с расстройствами иммунной системы, а также всех, кого привили однодозной вакциной Johnson & Johnson.

Обсуждение "бустерной" вакцинации особенно активизировалось в последние недели из-за нарастания в Германии новой волны эпидемии.

Действующий министр здравоохранения Йенс Шпан во вторник высказался за усиливающую дозу для всех взрослых жителей страны, допустив отклонение от соблюдения ровно 6 месяцев со дня предыдущей вакцинации.

Напомним, 18 ноября Германия из 83 млн населения зарегистрировала новый рекорд заражений за все время эпидемии – более 65 тысяч в сутки. Это уже третий новый максимум за последнюю неделю.

В настоящее время в Германии полностью вакцинировано от коронавируса 67,6% населения страны, и 70% - по крайней мере одной дозой. Четыре миллиона уже получили усиливающую третью дозу.