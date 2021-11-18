В ЄС чекають від України подальших кроків для ефективної деолігархізації

В ЄС оцінюватимуть ефективність українського закону про олігархів за тим, як він виконується, та наголошують, що для реального вирішення проблеми олігархії потрібні подальші кроки.

Про це заявила керівниця групи підтримки України в Європейській комісії, заступниця генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що ми ще маємо побачити, як закон виконуватиметься. Я особисто вірю в прозорість та встановлення різних реєстраторів, бо вони працюють. Я думаю, що для того, щоб ефективно вирішити проблему олігархізації, мають бути подальші кроки", - зазначила Матернова.

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Водночас вона зазначила, що для ЄС , був важливим сигнал, що у Києва є розуміння того, що з проблемою олігархії треба щось робити "у реальному часі".

"Важливо сказати, що ми цінуємо те, що керівництво України повністю усвідомлює, що для того, щоб справді досягти добробуту та майбутнього позитивного розвитку країни, необхідно впоратися з олігархічною структурою", - сказала вона.

Раніше схожу думку висловила посол Британії в Україні Мелінда Сіммон, зазначивши, що ухвалений законопроєкт про олігархів може бути потенційно дієвим, однак для боротьби з олігархатом необхідні і додаткові заходи.