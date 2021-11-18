В ЕС ждут от Украины дальнейших шагов для эффективной деолигархизации

В ЕС будут оценивать эффективность украинского закона об олигархах по его выполнению и подчеркивают, что для реального решения проблемы олигархии нужны дальнейшие шаги.

Об этом заявила руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова в интервью агентству "Інтерфакс-Україна", сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что мы еще должны увидеть, как закон будет выполняться. Я лично верю в прозрачность и установку разных регистраторов, потому что они работают. Я думаю, что для того, чтобы эффективно решить проблему олигархизации, должны быть дальнейшие шаги", - отметила Матернова.

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В то же время она отметила, что для ЕС был важным сигнал, что у Киева есть понимание того, что с проблемой олигархии нужно что-то делать "в реальном времени".

"Важно сказать, что мы ценим то, что руководство Украины полностью отдает себе отчет, что для того, чтобы действительно достичь благосостояния и будущего позитивного развития страны, необходимо справиться с олигархической структурой", - сказала она.

Ранее похожее мнение высказала посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, отметив, что принятый законопроект об олигархах может быть потенциально действенным, однако для борьбы с олигархатом необходимы и дополнительные меры.