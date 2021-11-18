У Словенії закликали закрити кордон ЄС від мігрантів, у тому числі парканом
Міністр внутрішніх справ Словенії, яка зараз головує у ЄС, закликав до закриття зовнішніх кордонів Євросоюзу від мігрантів.
Про це Алеш Хойс сказав у четвер, виступаючи на міжнародній конференції з міграції в Сараєво, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Хойс сказав, що міністри внутрішніх справ європейських країн стурбовані пандемією коронавірусу, міграційною кризою та падінням уряду в Афганістані.
"Усе це додатково сприяло збільшенню числа нелегальних мігрантів, які прямують до Європи та Балкан, дестабілізуючи Європейський Союз", - сказав Хойс.
Він порівняв нинішню ситуацію з напливом біженців та мігрантів у 2015 році, коли ЄС прийняв близько мільйона людей, які рятувалися від війни у Сирії, але сказав, що тепер є велика різниця, і біженці більше "не вітаються".
Він сказав, що Александр Лукашенко веде "гібридну війну", і що ЄС не дозволить нікому використати мігрантів у політичних цілях.
За його словами, переговори з Лукашенком поки не дали видимих результатів, але він вважає, що криза закінчиться навесні, коли Польща завершить процес закриття своїх кордонів.
"Я вважаю, що зовнішні кордони мають бути захищені, навіть за потреби парканом", - сказав Хойс.
У ЄС є різні позиції щодо спорудження паркану на кордоні з Білоруссю. Франція раніше заявила, що не підтримує пропозицію 12 країн ЄС про фінансування будівництва паркану на кордоні між Польщею та Білоруссю.
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