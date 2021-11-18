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У Словенії закликали закрити кордон ЄС від мігрантів, у тому числі парканом

Четвер, 18 листопада 2021, 16:28

Міністр внутрішніх справ Словенії, яка зараз головує у ЄС, закликав до закриття зовнішніх кордонів Євросоюзу від мігрантів.

Про це Алеш Хойс сказав у четвер, виступаючи на міжнародній конференції з міграції в Сараєво, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Хойс сказав, що міністри внутрішніх справ європейських країн стурбовані пандемією коронавірусу, міграційною кризою та падінням уряду в Афганістані.

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 "Усе це додатково сприяло збільшенню числа нелегальних мігрантів, які прямують до Європи та Балкан, дестабілізуючи Європейський Союз", - сказав Хойс.

Він порівняв нинішню ситуацію з напливом біженців та мігрантів у 2015 році, коли ЄС прийняв близько мільйона людей, які рятувалися від війни у ​​Сирії, але сказав, що тепер є велика різниця, і біженці більше "не вітаються".

Він сказав, що Александр Лукашенко веде "гібридну війну", і що ЄС не дозволить нікому використати мігрантів у політичних цілях.

За його словами, переговори з Лукашенком поки не дали видимих ​​результатів, але він вважає, що криза закінчиться навесні, коли Польща завершить процес закриття своїх кордонів.

"Я вважаю, що зовнішні кордони мають бути захищені, навіть за потреби парканом", - сказав Хойс.

У ЄС є різні позиції щодо спорудження паркану на кордоні з Білоруссю. Франція раніше заявила, що не підтримує пропозицію 12 країн ЄС про фінансування будівництва паркану на кордоні між Польщею та Білоруссю.

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Словенія шантаж мігрантами Білорусь
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