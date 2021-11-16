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Франція не підтримує фінансування Євросоюзом паркану на кордоні Польщі

Вівторок, 16 листопада 2021, 17:05

Франція не підтримує пропозицію 12 країн ЄС про фінансування будівництва паркану на кордоні між Польщею та Білоруссю, заявив у вівторок міністр з європейських справ Клеман Бон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Politico.

"Я за Європу, яка захищає свої кордони, але не за Європу, яка зводить колючий дріт чи стіни", – сказав Бон France 2 після того, як Польща оголосила, що в грудні почне будувати стіну на кордоні у зв’язку з міграційною кризою. 

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Французький міністр також розкритикував Польщу за відтіснення людей на кордоні.

"Поводження з мігрантами має бути гуманним та з повагою", - додав Бон.

У вівторок з польського кордону надійшли повідомлення про застосування водометів і сльозогінного газу проти мігрантів, які намагалися ламати бар’єр на кордоні і кидали каміння.

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15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей. Ніч на КПП минула спокійно, водночас велика група мігрантів спробувала прорватись через кордон в іншому місці.

Міністри закордонних справ країн ЄС 15 листопада затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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Білорусь Польща Франція
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