Прем’єр Польщі: прямі переговори з Лукашенком легітимізують його режим
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що будь-які переговори з Лукашенком йдуть йому на користь, бо вони легітимізують його режим.
З такою заявою він виступив у четвер на пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.
"Я підкреслив канцлерці (Меркель - Ред.), що жодні домовленості, які можуть стосуватися Польщі та всієї ситуації, не можуть бути узгоджені без нашої участі - нічого про нас без нас. Це зрозуміло, і це було прийнято канцлеркою", - наголосив Моравецький.
"Ви повинні розуміти, що будь-які переговори з Лукашенком йдуть йому на користь, тому що вони легітимізують його режим", - додав він.
Відповідаючи на питання про ідею авіаперевезення мігрантів з Білорусі до Німеччини, Моравецький наголосив, що будь-який такий крок додасть сміливості Лукашенку та його справжньому керівнику Владіміру Путіну.
Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель за останні дні двічі телефоном розмовляла з Лукашенком про ситуацію на кордонах Білорусі та ЄС.
Після переговорів Меркель і Лукашенка стало відомо, що Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.
У Єврокомісії заявили, що анонсовані технічні перемовини не означають перемовин з режимом Лукашенка.
Телефонний дзвінок у Меркель став першим контактом з Лукашенком, ініційованим західним політиком високого рівня після фальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року. Лідери Європейського Союзу не визнають Лукашенка легально обраним президентом.
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