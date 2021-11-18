Премьер Польши: прямые переговоры с Лукашенко легитимируют его режим

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что любые переговоры с Лукашенко идут ему на пользу, потому что они легитимизируют его режим.

С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Я подчеркнул канцлеру (Меркель. - Ред.), что никакие договоренности, которые могут касаться Польши и всей ситуации, не могут быть согласованы без нашего участия - ничего о нас без нас. Это понятно, и это было принято канцлером", - подчеркнул Моравецкий.

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"Вы должны понимать, что любые переговоры с Лукашенко идут ему на пользу, потому что они легитимизируют его режим", – добавил он.

Отвечая на вопрос об идее авиаперевозки мигрантов из Беларуси в Германию, Моравецкий подчеркнул, что любой такой шаг придаст смелости Лукашенко и его настоящему руководителю Владимиру Путину.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель за последние дни дважды по телефону разговаривала с Лукашенко о ситуации на границах Беларуси и ЕС.

После переговоров Меркель и Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями, для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что анонсированные технические переговоры не означают переговоры с режимом Лукашенко.

Телефонный звонок Меркель стал первым контактом с Лукашенко, инициированным западным политиком высокого уровня после фальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Лидеры Европейского Союза не признают Лукашенко легально избранным президентом.

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