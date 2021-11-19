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Укр / Рус

Эстония отправит в Польшу 100 военных для помощи на границе с Беларусью

Пятница, 19 ноября 2021, 11:36

Эстония отправит в Польшу сотню своих военнослужащих для помощи на восточной границе страны в связи с созданным режимом Лукашенко миграционным кризисом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

О решении объявил на брифинге 19 ноября министр обороны Калле Лаанет. В группе, которая отправится в Польшу, будут военнослужащие Вооруженных сил и военные полицейские. Среди них есть регулярные служащие и резервисты-волонтеры.

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Часть группы отправится в Польшу уже в эти выходные, а большинство - на следующей неделе.

На каком участке границы они будут помогать польским коллегам, пока уточняется.

Генерал-майор Вейко-Велло Палм сообщил также, что вместе с командой военных отправят беспилотники.

Как сообщалось, в Британии готовятся отправить на помощь польским пограничникам еще не менее 100 военных.

Напомним, сама Эстония также начала готовиться к гибридной атаке вроде той, которой подвергаются Польша, Литва и Латвия, и установит на границе с Россией 130 км ограждения из колючей проволоки вдоль границы. Первые 40 км уже устанавливают резервисты в рамках учений.

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Эстония шантаж мигрантами Беларусь Польша
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