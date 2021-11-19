Путін і Лукашенко обговорили "жорстокі дії" Польщі на кордоні Білорусі та ЄС

Президент Росії Владімір Путін і самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у п'ятницю обговорили ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС.

Про це повідомили пресслужби Путіна і Лукашенка, пише "Європейська правда".

У Кремлі заявили, що під час розмови було висловлено "серйозне занепокоєння у зв'язку з неприйнятними, жорстокими діями польських прикордонників, включаючи активне використання грубої сили та спецзасобів".

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Лукашенко проінформував Путіна про кроки, які Мінськ робить "щодо деескалації кризи та надання гуманітарної допомоги мігрантам", а також про проведену 17 листопада телефонну розмову з Ангелою Меркель.

Путін і Лукашенко "наголосили на важливості налагодження взаємодії Мінська з Євросоюзом для врегулювання проблеми", - заявила пресслужба Кремля.

У пресслужбі Лукашенка заявили, що він "поінформував Владіміра Путіна про ситуацію на кордонах Білорусі з країнами Євросоюзу".

Як повідомлялося, 19 листопада польські прикордонники повідомили, що за добу зафіксували 255 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі, у двох випадках це були великі групи мігрантів.

Білорусь 18 листопада заявила, що більшість мігрантів з таборів на кордоні з Польщею перемістили у прикордонний транспортно-логістичний центр.

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