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Путин и Лукашенко обсудили "жестокие действия" Польши на границе Беларуси и ЕС

Пятница, 19 ноября 2021, 13:46

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу обсудили ситуацию на границе Белоруссии и ЕС.

Об этом сообщили пресс-службы Путина и Лукашенко, пишет "Европейская правда".

В Кремле заявили, что во время разговора было выражено "серьезное беспокойство в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств".

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Лукашенко проинформировал Путина о шагах, которые Минск делает "по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам", а также о проведенном 17 ноября телефонном разговоре с Ангелой Меркель.

Путин и Лукашенко "подчеркнули важность налаживания взаимодействия Минска с Евросоюзом для урегулирования проблемы", - заявила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе Лукашенко заявили, что он "информировал Владимира Путина о ситуации на границах Беларуси со странами Евросоюза".

Как сообщалось, 19 ноября польские пограничники сообщили, что за сутки зафиксировали 255 попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией, в двух случаях это были большие группы мигрантов.

Беларусь 18 ноября заявила, что большинство мигрантов из лагерей на границе с Польшей переместили в пограничный транспортно-логистический центр.

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