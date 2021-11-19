Грузинська влада хоче перевести Саакашвілі у військовий госпіталь

Влада Грузії пропонує експрезиденту Михеїлу Саакашвілі продовжити лікування в Горійському військовому госпіталі.

Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За словами міністра, у разі переведення з Тбілісі в Горі Саакашвілі має припинити голодування, а опозиція має відмовитися від деструктивних дій – зокрема від акцій протесту біля клініки.

"Щойно буде отримано його згоду, будуть заплановані всі заходи, щоб безпечно перевести ув'язненого до Горійського госпіталю", – сказав Брегадзе.

Глава Мін'юсту також додав, що після завершення курсу лікування Саакашвілі продовжуватиме відбувати термін у руставській в'язниці. Брегадзе також стверджує, що всі права Саакашвілі були захищені з моменту затримання, а сам політик не виконав рішення Європейського суду з прав людини (у ЄСПЛ закликали експрезидента припинити голодування).

Раніше Саакашвілі говорив, що припинить голодування, якщо влада погодиться перевести його до цивільної лікарні. При цьому адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявляв, що у разі переведення політика до Горійського шпиталю "можливо, буде сплановано його викрадення т.зв. осетинським спецназом".

Нагадаємо, 18 листопада Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у тюремній лікарні.

Міністерство закордонних справ України закликає перевести ув’язненого експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі до багатопрофільної лікарні, з огляду на погіршення стану здоров’я, а також намагається організувати візит до нього українських дипломатів.

Минулого тижня Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть його коридорами. Служба заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

Дивіться відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Сила проти Саакашвілі. Що відбувається з експрезидентом у тюремній лікарні