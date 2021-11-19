Грузинские власти хотят перевести Саакашвили в военный госпиталь

Власти Грузии предлагают экс-президенту Михеилу Саакашвили продолжить лечение в Горийском военном госпитале.

Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам министра, в случае перевода из Тбилиси в Горе Саакашвили должна прекратить голодовку, а оппозиция должна отказаться от деструктивных действий – в частности, от акций протеста возле клиники.

"Только что будет получено его согласие, будут запланированы все меры, чтобы безопасно перевести заключенного в Горийский госпиталь", – сказал Брегадзе.

Глава Минюста также добавил, что по завершении курса лечения Саакашвили будет продолжать отбывать срок в руставской тюрьме. Брегадзе также утверждает, что все права Саакашвили были защищены с момента задержания, а сам политик не выполнил решение Европейского суда по правам человека (в ЕСПЧ призвали экс-президента прекратить голодовку).

Ранее Саакашвили говорил, что прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу. При этом адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявлял, что в случае перевода политика в Горийский госпиталь "возможно, будет спланировано его похищение т.н. осетинским спецназом".

Напомним, 18 ноября Саакашвили перевели в реанимацию после того, как он потерял сознание в тюремной больнице.

Министерство иностранных дел Украины призывает перевести заключенного экспрезидента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили в многопрофильную больницу, учитывая ухудшение состояния здоровья, а также пытается организовать визит в него украинских дипломатов.

На минувшей неделе Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу и несут его по коридорам. Служба заявила, что он совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.

Смотрите видео на YouTube-канале "ЕвроПравды": Сила против Саакашвили. Что происходит с экс-президентом в тюремной больнице