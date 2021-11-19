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Естонія запроваджує тимчасову заборону польотів на кордоні з РФ

П'ятниця, 19 листопада 2021, 14:58

Транспортний департамент Естонії до 26 листопада заборонив польоти на східному кордоні країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Так, з 19 по 26 листопада згідно з розпорядженням Транспортного департаменту буде тимчасово заборонено як пілотовані, так і безпілотні польоти літальних апаратів.

Заборона пов'язана з діяльністю Сил оборони та Департаменту поліції та прикордонної охорони щодо зміцнення тимчасової контрольної смуги на естонсько-російському кордоні.

Як повідомлялося, у рамках додаткових навчальних зібрань в Естонії "Okas-2021", що проходитимуть 17-25 листопада, естонські резервісти спорудять тимчасовий бар’єр на кордоні з Росією довжиною близько 40 км.

Бар’єр почнуть встановлювати у близько десятка місць, де, за оцінками прикордонників, більш високі ризики нелегального перетину кордону, і на яких в найближчі роки не планується активних робіт з укріплення кордону.

Гендиректор Департаменту поліції і прикордонної охорони Ельмар Вахер зазначив, що поки не йдеться про підвищену небезпеку і безпосередніх загроз немає, але Естонія таким чином реагує на ситуацію, що склалася на кордонах Білорусі з її європейськими сусідами.

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Естонія
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