Эстония вводит временный запрет полетов на границе с РФ

Транспортный департамент Эстонии до 26 ноября запретил полеты на восточной границе страны.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Так, с 19 по 26 ноября согласно распоряжению Транспортного департамента будут временно запрещены как пилотируемые, так и беспилотные полеты летательных аппаратов.

Запрет связан с деятельностью Сил обороны и Департамента полиции и пограничной охраны по укреплению временной контрольной полосы на эстонско-российской границе.

Как сообщалось, в рамках дополнительных обучающих собраний в Эстонии "Okas-2021", которые будут проходить 17-25 ноября, эстонские резервисты соорудят временный барьер на границе с Россией протяженностью около 40 км.

Барьер начнут устанавливать около десятка мест, где, по оценкам пограничников, более высокие риски нелегального пересечения границы, и на которых в ближайшие годы не планируется активных работ по укреплению границы.

Гендиректор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер отметил, что пока речь не идет о повышенной опасности и непосредственных угроз нет, но Эстония таким образом реагирует на ситуацию, которая сложилась на границах Беларуси с ее европейскими соседями.