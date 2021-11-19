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Эстония вводит временный запрет полетов на границе с РФ

Пятница, 19 ноября 2021, 14:58

Транспортный департамент Эстонии до 26 ноября запретил полеты на восточной границе страны.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Так, с 19 по 26 ноября согласно распоряжению Транспортного департамента будут временно запрещены как пилотируемые, так и беспилотные полеты летательных аппаратов.

Запрет связан с деятельностью Сил обороны и Департамента полиции и пограничной охраны по укреплению временной контрольной полосы на эстонско-российской границе.

Как сообщалось, в рамках дополнительных обучающих собраний в Эстонии "Okas-2021", которые будут проходить 17-25 ноября, эстонские резервисты соорудят временный барьер на границе с Россией протяженностью около 40 км.

Барьер начнут устанавливать около десятка мест, где, по оценкам пограничников, более высокие риски нелегального пересечения границы, и на которых в ближайшие годы не планируется активных работ по укреплению границы.

Гендиректор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер отметил, что пока речь не идет о повышенной опасности и непосредственных угроз нет, но Эстония таким образом реагирует на ситуацию, которая сложилась на границах Беларуси с ее европейскими соседями.

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Эстония
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