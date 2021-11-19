У Греції запровадили нові обмеження для невакцинованих

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у спеціальному телезверненні оголосив про додаткові обмеження для невакцинованих від COVID-19 з наступного тижня.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

З 22 листопада нещепленим людям буде заборонено входити до кінотеатрів, музеїв та тренажерних залів, щоб гарантувати, як сказав Міцотакіс, "що Різдво в Греції буде кращим, ніж минулого року".

Досі невакциновані люди у Греції не допускалися лише до відвідування закладів громадського харчування у приміщенні. Тепер вони більше не зможуть відвідувати заклади навіть з негативним результатом тесту.

"Це негайний акт захисту та, звичайно ж, спонукання людей пройти вакцинацію. Вакцина дає перемогу людям, а не хворобам", - сказав Міцотакіс, наголосивши, що "сьогодні вакцину обрали понад 7 мільйонів греків – троє з чотирьох дорослих".

Однак він поскаржився на те, що 575 000 громадян віком від 60 років залишаються незахищеними. Він зазначив, що майже 1,5 мільйона людей із тієї ж групи завершили вакцинацію шість місяців тому.

"Хоча вони захищені, вони стають більш вразливими, оскільки у них менше антитіл", - сказав прем'єр.

Міцотакіс також виступив із пропозицію про те, що третє щеплення протягом шести місяців після останньої дози вакцини має бути внесене в COVID-сертифікат ЄС, щоб він був дійсним.

Нагадаємо, Греція зберегла умови в'їзду для українців, які діяли для наших громадян дотепер, попри виключення України із "зеленого списку" ЄС.