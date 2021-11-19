В Греции ввели новые ограничения для невакцинированных

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в специальном телеобращении объявил о дополнительных ограничениях для невакцинированных от COVID-19 на следующей неделе.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

С 22 ноября непривитым людям будет запрещено входить в кинотеатры, музеи и тренажерные залы, чтобы гарантировать, как сказал Мицотакис, "что Рождество в Греции будет лучше, чем в прошлом году".

До сих пор невакцинированные люди в Греции не допускались только к посещению общепита в помещении. Теперь они больше не смогут посещать заведения даже с отрицательным результатом теста.

"Это немедленный акт защиты и, конечно же, побуждение людей пройти вакцинацию. Вакцина дает победу людям, а не болезням", - сказал Мицотакис, подчеркнув, что "сегодня вакцину избрали более 7 миллионов греков – трое из четырех взрослых".

Однако он посетовал на то, что 575 000 граждан в возрасте от 60 лет остаются незащищенными. Он отметил, что около 1,5 миллиона человек из той же группы завершили вакцинацию шесть месяцев назад.

"Хотя они защищены, они становятся более уязвимыми, поскольку у них меньше антител", - сказал премьер.

Мицотакис также выступил с предложением о том, что третья прививка в течение шести месяцев после последней дозы вакцины должна быть внесена в COVID-сертификат ЕС, чтобы он был действительным.

Напомним, Греция сохранила условия въезда для украинцев, действовавшие для наших граждан до сих пор, несмотря на исключение Украины из "зеленого списка" ЕС.