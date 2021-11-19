Баварія скасувала різдвяні ярмарки і готується до локдауну

Німецька федеральна земля Баварія оголосила, що скасовує всі різдвяні ярмарки через зростання числа заражених коронавірусом.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Уряд Баварії також запровадить локдаун у всіх районах, де рівень захворюваності на COVID протягом семи днів перевищує 1000 на 100 000 осіб.

У цих районах буде закрито бари, клуби та ресторани, а також культурні та спортивні об'єкти, заявив прем'єр-міністр Маркус Зьодер після засідання уряду в Мюнхені.

Проте школи та дитячі садки продовжать роботу. Нині у восьми районах Баварії захворюваність перевищує 1000.

Зьодер сказав, що буде "фактичний локдаун" для нещеплених людей шляхом впровадження правила "2G" - маючи на увазі правило в Німеччині, яке дозволяє такі свободи, як доступ до ресторанів та готелів, тільки тим, хто або вакцинований або вилікувався від COVID.

Прем'єр сказав, що для нещеплених також будуть встановлені обмеження на контакти, їм буде дозволено зустрічатися щонайбільше з п'ятьма людьми з двох сімей.

Навіть у районах із рівнем захворюваності нижче 1000 будуть обмеження.

Для спортивних та культурних заходів кількість глядачів буде обмежена до 25% від загальної місткості об'єкту. Крім того, застосовуватиметься правило "2G+", що означає, що навіть вакциновані та одужалі люди повинні будуть надати додатковий негативний результат тесту на COVID.

Очікується, що нові правила будуть затверджені парламентом Баварії у вівторок і діятимуть до 15 грудня.

Цього тижня у Мюнхені, столиці Баварії, скасували різдвяний ярмарок через велику кількість госпіталізованих людей, інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, у середу та четвер Німеччина зареєструвала нові максимуми заражень за увесь час епідемії, 18 листопада за добу зареєстрували понад 65 тисяч нових хворих (населення країни - близько 83 млн). Зростають і показники госпіталізації.