Мюнхен скасував різдвяний ярмарок через "драматичну ситуацію" в лікарнях

У Мюнхені скасували різдвяний ярмарок через велику кількість госпіталізованих людей, інфікованих коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Spiegel Online.

"Драматична ситуація в наших клініках і експоненціально зростаюча кількість інфекцій не залишають мені іншого вибору", - сказав мер міста Дітер Райтер у вівторок після зустрічі кризової групи щодо ситуації з епідемією.

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"Усе інше було б безвідповідальним збільшенням ризику зараження і, крім того, неправильним сигналом. Особливо для всіх працівників наших клінік, які працюють на повну", - додав він.

Райтер розповів, що співробітники всіх мюнхенських клінік та органи охорони здоров’я наполегливо застерігали від проведення ярмарку.

Міський різдвяний ярмарок проводиться на Марієнплац, де складно контролювати кількість відвідувачів і перевіряти, чи мають вони сертифікати про вакцинацію чи одужання.

За словами Райтера, приватні різдвяні ярмарки можуть відбутися, якщо кількість відвідувачів буде обмежена.

Нагадаємо, у минулий четвер Німеччина зареєструвала новий максимум заражень за увесь час епідемії - понад 50 тисяч за добу.

У відповідь на погіршення епідемічних прогнозів уряд із суботи знову запровадив безкоштовне експрес-тестування громадян на коронавірус.

Канцлерка Ангела Меркель закликала вакцинуватися на тлі високого рівня захворюваності у Німеччині.