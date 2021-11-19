Бавария отменила рождественские ярмарки и готовится к локдауну

Немецкая федеральная земля Бавария объявила, что отменяет все рождественские ярмарки из-за роста числа зараженных коронавирусом.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Правительство Баварии также введет локдаун во всех районах, где уровень заболеваемости COVID-19 в течение семи дней превышает 1000 на 100 000 человек.

В этих районах будут закрыты бары, клубы и рестораны, а также культурные и спортивные объекты, заявил премьер-министр Маркус Зёдер после заседания правительства в Мюнхене.

Однако школы и детские сады продолжат работу. В настоящее время в восьми районах Баварии заболеваемость превышает 1000.

Зедер сказал, что будет "фактический локдаун" для непривитых людей путем внедрения правила "2G" - имея в виду правило в Германии, которое разрешает такие свободы, как доступ в рестораны и отели, только тем, кто либо вакцинирован, либо вылечился от COVID.

Премьер сказал, что для непривитых также будут установлены ограничения на контакты, им будет позволено встречаться с пятью людьми из двух семей.

Даже в районах с уровнем заболеваемости ниже 1000 будут ограничения.

Для спортивных и культурных мероприятий количество зрителей будет ограничено до 25% от общей вместимости объекта. Кроме того, будет применяться правило "2G+", что означает, что даже вакцинированные и выздоровевшие люди должны будут дать дополнительный отрицательный результат теста на COVID.

Ожидается, что новые правила будут утверждены парламентом Баварии во вторник и будут действовать до 15 декабря.

На этой неделе в Мюнхене, столице Баварии, отменили рождественскую ярмарку из-за большого количества госпитализированных людей, инфицированных коронавирусом.

Напомним, в среду и четверг Германия зарегистрировала новые максимумы заражений за все время эпидемии, 18 ноября за сутки зарегистрировали более 65 тысяч новых больных (население страны - около 83 млн). Растут и показатели госпитализации.