Макрон заявив, що Франція не планує карантин для невакцинованих

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що не вводитиме карантин для нещеплених, але він не виключив поширення програми ревакцинації на населення загалом.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

"Країни, які ізолювали невакцинованих людей – це ті країни, які не застосовували "перепустки здоров'я". Отже, цей захід не потрібний у Франції", - сказав Макрон.

Але він попередив, що країна не повинна розслаблятися, і закликав громадськість допомогти переконати тих, хто не зробив щеплення, отримати вакцину. "Ми всі маємо бути послами вакцинації. Допоможіть мені переконати людей", – додав він.

Президент Франції не виключив, що додаткові дози будуть доступні для населення загалом. Зараз вони доступні для людей старше 65 років, медичних працівників та ще кількох груп.

З 1 грудня 2021 року будь-яка людина у віці від 50 до 64 років, яка отримала останню дозу вакцини не менше шести місяців тому, також може отримати бустерну дозу.

Макрон припустив, що доступність бустерних доз для населення загалом залежатиме від наукових рекомендацій.

"Ми знаємо, що для людей з ослабленим імунітетом і людей похилого віку співвідношення ризику та користі позитивне. Якщо стане ясно, що третя доза ефективна та необхідна для решти населення, ми, очевидно, інтегруємо її до нашої системи медичних паспортів", - сказав він.

Нагадаємо, уряд Австрії оголосив про запровадження в країні загального локдауну на 20 днів, починаючи з понеділка.

Також в Австрії анонсували запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу з 1 лютого 2022 року, що може зробити її першою країною Європи, яка пішла на такий крок.