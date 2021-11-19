Макрон заявил, что Франция не планирует карантин для невакцинированных

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не будет вводить карантин для непривитых, но не исключил распространения программы ревакцинации на население в целом.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

"Страны, которые изолировали невакцинированных людей – это те страны, которые не применяли "пропуска здоровья". Следовательно, эта мера не нужна во Франции", - сказал Макрон.

Но он предупредил, что страна не должна расслабляться, и призвал общественность помочь убедить тех, кто не привился, получить вакцину. "Мы все должны быть послами вакцинации. Помогите мне убедить людей", – добавил он.

Президент Франции не исключил, что дополнительные дозы будут доступны населению в целом. Сейчас они доступны для людей старше 65 лет, медицинских работников и нескольких групп.

С 1 декабря 2021 года любой человек в возрасте от 50 до 64 лет, получивший последнюю дозу вакцины не менее шести месяцев назад, также может получить бустерную дозу.

Макрон предположил, что доступность бустерных доз для населения будет зависеть от научных рекомендаций.

"Мы знаем, что для людей с ослабленным иммунитетом и пожилых людей соотношение риска и пользы положительное. Если станет ясно, что третья доза эффективна и необходима для остального населения, мы, очевидно, интегрируем ее в нашу систему медицинских паспортов", - сказал он.

Напомним, правительство Австрии объявило о введении в стране всеобщего локдауна на 20 дней, начиная с понедельника.

Также в Австрии анонсировали введение обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года, что может сделать ее первой страной Европы, которая пошла на такой шаг.