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Іспанія видала міжнародний ордер на арешт 14 туристів з Нідерландів, які втекли з карантину

П'ятниця, 19 листопада 2021, 16:23

Іспанська влада видала міжнародний ордер на арешт групи з 14 нідерландських туристів, які втекли з карантину після того, як у деяких з них виявився позитивний результат на COVID-19.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Нідерландські туристи мали перебувати на карантині у своєму житлі після того, як п'ятеро з них заразилися вірусом.

Наступного дня після того, як їм поставили діагноз, органи охорони здоров'я Іспанії, як повідомляється, виявили, що вони зникли із заміського будинку, який вони знімали в селі Навас-дель-Мадроно, і де мали залишатися в карантині.

Мер іспанського села, де вони зупинилися, назвав їхню втечу "сюрреалістичним злочином". Влада видала міжнародний ордер на їх арешт.

Міністерство закордонних справ Нідерландів заявило, що їм відомо про повідомлення ЗМІ щодо цієї ситуації, але за консульською допомогою ніхто з цих туристів не звертався.

Нагадаємо, Нідерланди цього року запровадять національну заборону на феєрверки в зимові свята.

В уряді вважають, що тиск на лікарні високий через коронавірус, і не варто збільшувати його сотнями постраждалих від інцидентів з феєрверками.

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Іспанія Карантин Коронавірус
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