Испания выдала международный ордер на арест 14 сбежавших из карантина туристов из Нидерландов

Испанские власти выдали международный ордер на арест группу из 14 нидерландских туристов, которые сбежали из карантина после того, как у некоторых из них оказался положительный результат на COVID-19.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Нидерландские туристы должны были находиться на карантине в своем жилье после того, как пятеро из них заразились вирусом.

На следующий день после того, как им поставили диагноз, органы здравоохранения Испании, как сообщается, обнаружили, что они исчезли из загородного дома, который они снимали в деревне Навас-дель-Мадроно, и где должны были оставаться в карантине.

Мэр испанской деревни, где они остановились, назвал их бегство "сюрреалистическим преступлением". Власти выдали международный ордер на их задержание.

Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что им известно о сообщениях СМИ по поводу этой ситуации, но за консульской помощью никто из этих туристов не обращался.

Напомним, Нидерланды в этом году введут национальный запрет на фейерверки на зимние праздники.

В правительстве считают, что давление на больницы высоко из-за коронавируса, и не стоит увеличивать его сотнями пострадавших от инцидентов с фейерверками.