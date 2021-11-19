Президент Європарламенту скасував обов'язкову явку депутатів через погіршення ситуації з COVID

Президент Європейського парламенту Девід Сассолі скасував своє рішення щодо обов'язкової явки депутатів Європарламенту до Страсбурга наступного тижня на пленарне засідання.

Про це йдеться у його заяві, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві Сассолі сказав, що він запропонував відновити режим віддаленої роботи, який скасували наприкінці жовтня. Цей крок було зроблено після того, як депутати Європарламенту висловили невдоволення тим, що їх зобов'язали приїжджати на тлі кількості випадків COVID, що зростає.

"За останні два тижні загальна епідеміологічна ситуація в Союзі погіршилася, підвищилися показники реєстрації випадків, кількості госпіталізацій та інших показників…Сьогодні я подав на затвердження Конференції президентів пропозицію щодо відновлення режиму дистанційної участі в парламенті, який буде застосовуватися з наступного тижня", - йдеться у заяві.

Лідерам політичних груп парламенту необхідно буде підписати план повернення до гібридного формату роботи, рішення очікується пізніше у п'ятницю.

Європарламент проведе повне засідання у Страсбурзі з понеділка по четвер наступного тижня, а це означає, що депутати, які мали бути фізично присутніми для участі, вже забронювали проїзд та проживання.

За останні дні понад 80 депутатів Європарламенту та співробітників парламенту заразилися COVID-19.

Раніше повідомлялося, що депутати Європейського парламенту, а також співробітники зобов'язані будуть пред'явити COVID-сертифікат для входу до приміщень парламенту у Брюсселі, Страсбурзі та Люксембурзі.