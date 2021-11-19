Президент Европарламента отменил обязательную явку депутатов из-за ухудшения ситуации с COVID

Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли отменил свое решение относительно обязательной явки депутатов Европарламента в Страсбург на следующей неделе на пленарное заседание.

Об этом говорится в его заявлении, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении Сассоли сказал, что он предложил восстановить режим удаленной работы, который он остановил в конце октября. Этот шаг был предпринят после того, как депутаты Европарламента выразили недовольство тем, их что их обязали приезжать на фоне растущего числа случаев COVID.

"За последние две недели общая эпидемиологическая ситуация в Союзе ухудшилась, повысились показатели регистрации случаев, количества госпитализаций и других показателей… Сегодня я представил на утверждение Конференции президентов предложение о возобновлении режима дистанционного участия в парламенте, которое будет применяться со следующей недели", - говорится в заявлении.

Лидерам политических групп парламента необходимо будет подписать план возвращения к гибридному формату работы, решение ожидается позднее в пятницу.

Европарламент проведет полное заседание в Страсбурге с понедельника по четверг на следующей неделе, а это означает, что депутаты, которые должны были физически присутствовать для участия, уже забронировали проезд и проживание.

За последние дни более 80 депутатов Европарламента и сотрудников парламента заразились COVID-19.

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента, а также сотрудники обязаны будут предъявлять COVID-сертификат для входа в помещения парламента в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге