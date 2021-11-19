Лукашенко: Може, ми й допомагали мігрантам потрапити в ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "цілком можливо", що його силовики допомагали мігрантам потрапити до Польщі, але заперечує, що мігрантів запрошували до Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"Ми слов'яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти прямують до Німеччини. Можливо, їм хтось допоміг", - сказав Лукашенко.

Він заперечив, що його режим запрошував тисячі людей в Білорусь, щоб спровокувати кризу на кордоні з ЄС.

"Я сказав їм (ЄС, - ред.), що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, тримати їх на кордоні, і якщо вони будуть приїжджати далі, я все одно не буду їх зупиняти, тому що вони не їдуть до моєї країни, вони їдуть до вас. Але я їх сюди не запрошував. І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони їхали через Білорусь", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, поліція Польщі заявила, що мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузьниця-Брузгі" на території Білорусі.

Раніше Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею та про переміщення людей у прикордонний транспортно-логістичний центр.

Після переговорів Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

Дивіться також -: "Міграційна війна" Лукашенка з ЄС: ключові відео з кордону