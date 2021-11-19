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Лукашенко: Может, мы и помогали мигрантам попасть в ЕС

Пятница, 19 ноября 2021, 18:48

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "вполне возможно", что его силовики помогали мигрантам попасть в Польшу, но отрицает, что мигрантов приглашали в Беларусь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью BBC.

"Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, им кто-то помог", - сказал Лукашенко.

Он возразил, что его режим приглашал тысячи людей в Беларусь, чтобы спровоцировать кризис на границе с ЕС.

"Я сказал им (ЕС, - ред.), что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, держать их на границе, и если они будут приезжать дальше, я все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну, они едут к вам. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - добавил Лукашенко.

Напомним, полиция Польши заявила, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Белоруссии.

Напомним, полиция Польши заявила, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Белоруссии.

После переговоров Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями, для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

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