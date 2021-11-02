Франція тимчасово  відмовилась від своїх погроз у суперечці щодо риби з Британією

Франція відмовилася від погроз негайно заборонити британським суднам заходити у французькі порти на тлі суперечки щодо ліцензій на промисел у водах Британії після Brexit.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Sky News.

27 жовтня Франція оголосила, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких її портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.

Франція також пригрозила посилити прикордонні та санітарні перевірки товарів із Британії, посилити перевірки безпеки на британських човнах і збільшити кількість перевірок вантажівок, що прямують до Британії та назад.

Однак у понеділок французька сторона вирішила поки не втілювати в життя свої наміри.

"З сьогоднішнього дня дискусії відновилися на основі пропозиції, яку я зробив прем’єр-міністру Джонсону. Переговори потрібно продовжувати", – сказав Макрон журналістам у кулуарах кліматичної конференції Cop26 в Глазго.

Речник уряду Британії сказав: "Ми вітаємо оголошення французького уряду про те, що він не поспішатиме з впровадженням своїх запропонованих заходів, як планувалося завтра. Як ми постійно говорили, ми готові продовжувати інтенсивні дискусії щодо рибальства… Ми вітаємо визнання Франції того, що для вирішення низки труднощів у відносинах Британії та ЄС необхідні глибокі обговорення".

Раніше міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що встановила часові рамки 48 годин на владнання суперечки із Францією щодо правил риболовлі, а після того Британія готова переходити до юридичних кроків.

Нагадаємо, останнім часом між країнами загострюється конфлікт через риболовне питання, що було найбільшою проблемою і в перемовинах щодо торгової частини угоди про Brexit.

Франція каже, що Британія відмовилася надати її рибалкам повну кількість ліцензій на діяльність у британських водах, які, за словами Франції, є гарантованими. Британія заявляє, що видає ліцензії лише суднам, які можуть довести, що вони раніше ловили рибу у водах Британії.